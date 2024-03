Election Expenditure Observer Anita Ritesh-hoin thukhawm

Lok Sabha inthlanpui neih tura Serchhip District bialtu Expenditure Observer Anita Ritesh chuan nimin khan Serchhip District Election Office tlawhin Lok Sabha inthlanpui lo awm tura Expenditure Monitoring Team member-te nen DC Meeting Hall-ah an thukhawm a, Inthlannaa duty tura ruat zawng zawngte chu an mawhphurhna tha taka hlenchhuak turin a sawm a ni.

Anita Ritesh chuan Mizoram chu ram ralmuang a nih avangin inthlanna pawh felfai leh muanawm takin neih a ni thin tih sawiin, kumin Lok Sabha inthlanah pawh harsatna engmah a awm loh a beisei thu a sawi a, inthlanna a duty tura ruat zawng zawngte chu an mawhphurhna tha taka hlenchhuak tura sawmin, ram rawngbawlna pawimawh tak an thawk tih inhriaa inthlanpui zawhfel hma chu tha thlah loa an hna theuh tlin taka thawk turin a sawm a ni.

Anita Ritesh chuan Election chhungin englai pawhin biak pawh theiha a awm tur thu leh Expenditure Monitoring Team-ten harsatna emaw zawhna emaw an neih chuan a inhawn reng thu a sawi a, chutiang bawkin inthlan zawhfel hma chu inthlan senso viltu tur leh endiktu tura ruat zawng zawngten châwl lova, a tul hun apianga an tih turte ti a, an hna theuhte tha taka thawk tura beisei an nih thu a sawi bawk.

Expenditure Observer chuan Team hrang hrangte kawmin Election chhunga an tih tur leh mawhphurhna a sawipui a, record mumal taka vawn a tulzia leh candidate leh political party-ten therhlo an sem lohna tura Election Commission of India (ECI) in inkaihhruaina a siam te uluk taka zawm a tulzia a sawi a, Team hrang hrangten thawhhona tha tak an neih a tul thu a sawi bawk.

He thutkhawmah hian District Election Officer David Lalthantluanga, Election Expenditure Monitoring Nodal Officer te, Asst. Expenditure Observer te, Accounting Team te, MCMC Team te, Video Viewing Team te, Flying Squad leh Static Surveillance Team te an tel a, inthlan chhunga campaign na atana sum sen an endik dan chungchang leh therhlo sem a awm lohna tur hma an lak dan te an sawi a ni.

Share this: Facebook

X



Like this: Like Loading...

Related