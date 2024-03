MNF party tana Lok Sabha inthlana ding tur K.Vanlalvena

MNF Party chuan Lok Sabha inthlana an candidate atan Rajya Sabha member ni lai K.Vanlalvena an ruat.

MNF party MP Candidate tur hi nimin khan MNF Hnam Runah an party president Zoramthanga’n a puang a, Zoramthanga chuan Lok Sabha MP candidate chu Mizoram mipui aiawhtu leh thil tha tam tak titu a ni a ti a, Opposition atanga MP inthlan hmachhawn a huphurhawm tih sawiin, theihtawp an chhuah dawn tih a sawi bawk.

Zoramthanga chuan NDA chu political party hrang hrang thutkhawmna mai a ni a ti a, hnam himna nghawng thei thilah Central NDA sawrkar do zawngin an kal zel tih sawiin, CAA, FMR, Assam-Mizoram ramri leh Manipur unaute buainaah an dinna an la sawhsawn ngai lo tih sawiin, NDA dona ngam ber chu MNF Party an ni a ti a, keini chuan kan thuthlung kan kalsan ve ngai lo tiin, India nen kan inremnaah pawh Mizote sakhua (Christianity) humhimna turin an nawr tlu niin a sawi.

Lok Sabha MP Candidate K.Vanlalvena pawhin MP candidate atana ruat a ni chu lawmawm a tih thu a sawi a, NDA leh INDIA (UPA tih thin) inepna karah Regional Party-te kan tel ve dawn a ni a, Mizoram MP chuan sawrkar siamnaah kori kan tu phak lo, a ti a, NDA hi a sawrkar leh ngei a rinawm tiin Uniform Civil Code an rawn tihpuitlin pawh a rinawm a, chuvangin NDA sawrkar do a tul nasa dawn a ti a, term kal mekah NDA sawrkar dodal nasa ber pawl a nih thu sawiin, MP fâng tan thiltih a harsa, amaherawhchu au bengchhen a ngai, a ti.

He inkhawmah hian Tawnluia, Chairman, Lok Sabha MP Campaign Directorate pawhin thu sawiin, kan hnam chhan tura mi huaisen kan nei hi kan vannei a, Hindu ramah kan sakhua tana ding ngam tur a ni, a ti.

K.Vanlalvena hi kum 2020 June thlaah Mizoramin Rajya Sabha-a seat a neih chhun MP atan thlan tlin a ni a, Rajya Sabha MP a nih tan atanga kum 3 leh a chanve chhungin Parliament Session-ah vawi 15 thu a sawi tawh a, chung zinga vawi 13 chu Chairman remtih-nain a sawi a, vawi 2 dangte erawh Chairman-in a phal lo chungin Manipura Zo hnahthlakte thlavang hauhna thu a auchhuahpui a ni.

