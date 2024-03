MUP District Hqrs. Serchhip Assembly-ah SVEEP Campaign nei

By

Mizoram Upa Pawl (MUP) District Headquarters, Serchhip chuan nimin khan Serchhip Auditorium-ah Assembly vawi 13-na an hmang a, he hunah hian Serchhip District-a SVEEP Nodal Officer Lalnunmawii, DIPRO Serchhip chuan SVEEP Campaign hun hmangin kalkhawm te vote thlak theuh turin a sawm.

SVEEP Nodal Officer chuan MUP member Assembly hmangtute chibai bukin, Election Commission of India chuan kum upa te a ngaihpawimawh thu te, vote an thlak ngei theihna tura ruahmanna siam a nih dante a sawi a, vote thlak pawimawhzia hriaa Lok Sabha Inthlanpui lo awm turah vote thlak ngei tur leh an tu leh fate hnenah vote thlak pawimawhzia zirtir turin a sawm a ni.

MUP District Headquarters Serchhip hnuaiah hian Area 10 awmin Serchhip, Serchhip North, Serchhip South, Thenzawl, Bungtlang, Khawlailung, N.Vanlaiphai, East Lungdar, Lungpho leh Chhingchhip Area ah an in\hen a, heng Area hnuaiah hian Branch 66 awmin tun dinhmunah member 6188 an awm mek a ni.

