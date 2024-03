Grid Connected Rooftop Solar chungchang sawihona nei

Nimin khan Serchhip Press Club-ah ni zung chakna (solar) hmanga electric siam chhuah a, electric siam chhuah atanga mahni ina electric hman tihhniamna tur leh mahni inchhunga hman sên aia tam siam chhuah atanga sum hmuh lêt theihna tur, Grid Connected Rooftop Solar chungchang sawiho a ni.

Nimina sawihonaah hian MJA Serchhip District member hnenah Alden LB Kima Chongthu, Assistant Engineer (EM) NEEPCO Ltd & District Level Nodal Officer for Hnahthial & Serchhip District chuan Grid connected RoofTop Solar chungchang a hrilhfiah a, hemi chungchangah hian a tul angin zawhna leh chhânna hun hman ho a ni bawk.

Roof top solar (RTS) hi central sawrkar, Ministry of New & Renewable Energy hnuaia scheme pakhat niin, sawrkar laipuiin sum engemawzat a tumsak theihna a ni a, P&E Department, NEPCCO leh ZEDA tangkawpin he scheme hi an kalpui mek a, solar module pakhat hi 3 x 6ft-a hlai niin, 1kwp dah turin Solar Module pathum a ngai a, 54sqft vela zau a awh a ni.

Heta tanga energy siam chhuahte hi a siamtu (beneficiary)-in a hman bâkte chu P&E Department-ah net meter kaltlangin a thawn chhuak thei a, an energy hman aia an thawn chhuah a tam chuan P&E Department-in Avarage Power Purchase Cost angin a leisak leh dawn a ni.

