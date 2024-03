Bekang um ei sualna thleng kaihhnawihah naupang thi

Tunhnaia Khumtunga bekang um eisualna thleng kaihhnawihah Zirtawpni zan khan naupang kum 1 leh thla 9 mi a boral a, he chhiatna thleng hi a hmuna chian turin Health Department hnuaia Food & Drugs Administration Joint Director Lalsawma hovin Khumtungah hian kal a ni.

Bekang um eisual nia hriat avang hian mi 67 enkawl ngai an awm a, bekang um ei ve lo nia ngaih naupang thihna chuan a thawng hle tih Lalsawma chuan sawiin, Khumtung khua ngeiah an kal ta tih a sawi.

Bekang eisualtute bekang ei bângte hi Health department hnathawkte’n March ni 11 khan Khumtung atanga la-in endik tura ruahman a ni a, mahse, harsatna eng engemaw vangin an la endik thei lo a, vawiin hian College of Veterinary Sciences, Selesih-ah endik theih beisei a ni.

Nausen nunna chân hi kum 1 leh thla 9 mi, Ramsangmawia fanu Laltlansangi a ni a, a thin a lo khawih pawi hman a, Zirtawpni zan dar 11:45 khan Aizawl civil hospital-ah a thi a, Khumtunga phurh chhoh a nih hnuah lumen a ni a, Inrinni chawhnu dar 1 khan vui a ni.

Naute kum 2 pawh la tling lo hian bekang um a ei a rinawm chiah loh thu sawi a ni a, an chhungkua hi bekang ei hnua an dam loh avangin bekang eisual, a nu hnute a hnêk vanga hetianga awm ta hi ni a rin a ni.

Tun thla ni 9 khan Khumtung khuaah hian Bekang um ei sualin mi 67-in harsatna an tawk a, heng dam lo zinga 45 chu Khumtung health sub centre atangin Damdawi in hrang hrang, State Referral Hospital, Falkawn, Aizawl Civil Hospital leh Trinity Hospital Silaimualahte enkawl tura thawn an ni a, enkawlna \ha zawk dawng tura thawn zawng zawng hi 45 niin, an zinga 22 damin an chhuak tawh a, midang chu Damdawi in hrang hrangah an la awm a ni.

State Referral Hospital a awm Lalremruati (42) chu a dinhmun a tha lo a, a la harh chhuak thei lo a, State Referral Hospital-a awm bawk Alfred Lalbiaktluanga (12) zai hmabakin a la awm mek bawk.

Baktawnga Bekang umtute hi UPC Mizoram nuho LAD-te niin, vanduaina tawka boral Laltlansangi pawh hi he kohhran chhungkuaa mi tho hi a ni.

