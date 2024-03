Ui chhuah khapna thupek tichhuak

Sub-Divisional Magistrate, Serchhip Rebecca Laldinmawii Hrahsel chuan Serchhip Town area a lo thianghlim nan leh a chhunga mi chengte an lo hrisel zawk nan Section 144CrPc 1973 in thuneihna a pek angin, Serchhip khawpui leh a chhehvel leh khawlaiah Ui chhuah khapna thupek a tichhuak.

Thupeka tarlan a nih dan chuan ui vulhtuten khawlai-ah len chhuahpui an duh chuan thlungin an kai tur a ni a, Ui-te hi khawlaiah mi in kawtah ektir loh tur a ni a, a neituten an ui ekte bawlhhlawh bawmah an paih vek tur a ni. He thupek zawm lote chu dânin a phal angin hrem tur an ni a, thupek hian thupek chhuah ni, tun thla ni 15 atanga thla 2 chhung a huam ang.

