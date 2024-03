Jt. VC-in hlawhfa rate ennawn

Serchhip Town Joint Village Council chuan hlawhfa rate ennawnin, VC hriatpuina pêk chhuah thin hrang hrangte man tur an bithliah nghal bawk.



Nimina an chairman, C.Vanlalsiamthara kaihhruaia Serchhip Kawn-pui VC Hall-a Serchhip Town Jt. VC thukhawm chuan Serchhipa hlawhfa rate chu ennawnin, mipa chu ni khatah Rs. 500/- leh hmeichhia chu ni khatah Rs.450/- hlawh turin an bituk a, hemi rual hian VC atanga hriatpuina hrang hrang an pek chhuah thinah ILP Hriatpuina atan Rs. 100/-, Income/Tribal/Residencial etc.-ah Rs.10/- bakah Motor garage nei hriatpuinaah 4-Wheeler-ah Rs. 100/- leh 2-Wheeler-ah Rs.50/- lâk ve tawh nise an ti a, ILP hriatpuina leh motor garage nei hriatpuina tih loh hriatpuina lak thar tur dangte hi April thla atanga lak tan turin an rel a ni.



Hei bakah hian ui khuahkhirh an duh thu pawh sawiin, District Bawrhsap chu hemi chungchang hi sawipui a, thupek siam tura ngen nise an ti a, kumin April thla ral hma ngeiin Kikawn leh Sailiam inkar kawngpui chei tha tura NHIDCL hotute sawipui a, beisei anga hmalak a nih loh chuan a tul anga hmalak nise an ti bawk.

