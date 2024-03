Serchhip Police-ten heroin man

Serchhip Police chuan Inrinni zan, Pathianni zing lam dar 12:30 vel khan Serchhip P&E Vengah ruihhlo Heroin No. 4 leh a kaihhnawihah hmeichhe pahnih an man.



Serchhip Police-ten Heroin an man hi gram 25.30, Sahbawn bawm 3-a dah a ni a, heng heroin-te kawltu Lalrinchhani (39), P&E Veng, Serchhip leh Lalrinngheti (37) Keifang, Saitual District-te chu man tel an ni a, heng ruihhlo mante hi tualchhung hralhna rate-ah chuan Rs.75,900/- chuang man nia chhut a ni a, damdawi kawltute hi thubuai siamsak an ni.

