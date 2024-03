MNF party president thar atan Zoramthanga puang

Mizo National Front (MNF) General Hqrs chuan nimin khan Aizawla Mizo Hnam Run-ah kum 2024-27 hruaitu an thlan tharte puan chhuahna leh MNF party independent puan cham MNF National Day vawi 58-na an hmang a, an president atan Zoramthanga, senior vice president atan Dr R Lalthangliana, vice president-ah Vanlalzawma leh Lalchhandama Ralte bakah Treasurer atan Lalruat-kima-te chu chuhtu awm lovin thlan chhuah an ni.



He hunah hian Zoramthanga chuan Mizo Nationa-lism kengkawhtu chu MNF an ni tiin, Pathian leh ram tan tia din an nih avangin hniam lai nei mahse an tho kang leh thin a ti a, Mizo hnamin zalenna nei tura an beih tanna ni an thleng chu a lawmawm takzet a ti a, an hruaitu hmasaten buaina pumpelh duh hle mahse sawrkar laipuiin inbiak a duh tawhlo tih sawiin, silai puah chhana mawhphurtu chu India sawrkar a nih thu a sawi bawk.

