Lirthei chetsualnaah nausen boral

Nimin tlai dar 3 vel khan Khawlailung leh Hmunzawl inkar, Khawlai-lung atanga kms. 2 vela hlaah pick-up a chesual a, Lalrammawia (nausen kar 1 vela upa), Thinglian khuain nunna a chân.

He pick up MZ-01U/0201 hi Thingliana mi Hramliana ta niin, in sakna hmanrua phur a ni a, nausen nen hian mi 7 an chuang a, lirthei chetsual chhan hi a brake fail vang niin sawi a ni a, a brake a fail hnu hian hun eng emaw chen chak taka a tlan hnuah kopang su-in lirthei hi a let zui a, thulakna tarlan danin, nausen hi a nu-in a zuanthlakpui a, vanduaiah a tang ta a ni.

Nunna chân ta Lalrammawia hi Khawlailung YMA-ten kuang an siamsak hnuah Thinglian panpui a ni a, lirtheia chuang zingah hian nausen nu Lalnghakmawii (32) leh hmeichhe dang pahnih chu an hliam a nat avangin Serchhip Damdawi In panpui an ni a, midang pathumte erawh an na lutuk lo niin thudawn a ni.

