MHIP Sub-Hqrs. Serchhip Silver Jubilee lawmnaah vote thlak tura inzirtirna hun hmang

Mizo Hmeichhe Insuihkhawm Pawl (MHIP) Sub-Hqrs. Serchhip kum 25 tlin champha (Silver Jubilee) chu nimin khan Serchhip Auditorium-ah lawm a ni a, he huna khuallian Serchhip DIPRO Lalnunmawii, Systematic Voters’ Education and Electoral Participation (SVEEP) Nodal Officer ni bawk chuan Lok Sabha 2024 inthlanpuia vote thlak theuh turin Serchhip District MHIP-te a sawm.

He huna khuallian Lalnunmawii chuan Lok Sabha Inthlanpui lo awm leh turah MHIP member zawng zawngte chu uar taka vote thlak leh vek turin a sawm a, Serchhip District chu lehkhathiam tamna leh Mizoram District dangte zingah pawh Vote tlak thatna ber a nih thin thu sawiin, MLA Election neih zawh takah Serchhip Sub Headquarters MHIP leh District Election Office thawhhona avangin District chhung khaw tina hmeichhe voter-te cho chhuah an nih dante a sawi a. MHIP Branch tinte chu Lok Sabha MP Inthlanna lo awm leh turah pawh uar taka vote thlak leh tur leh, an veng/khua theuha an member-pui leh midangte zirtirtu ni turin a chah a, SVEEP hnuaia District Election Office buatsaih ‘Lok Sabha Inthlanpuia Vote thlak ngei tura intiamkamna’ Signature Campaign-ah pawh MHIP member a tam thei ang ber hming sign turin a sawm a ni.

DIPRO Serchhip chuan MHIP Serchhip Sub Hqrs Conference vawi 12-na leh Silver Jubilee lawmna hun hmangtu MHIP member kalkhawmte chu Conference leh Silver Jubilee chibai a bûk a, tunlai khawvel danglam chho zelah Mizo hmeichhiate chu sumdawnna leh eizawnna kawng hrang hrangah thawktu berte an lo nih chho tak thu te, kawng tinrengah nasa taka hma an sawn thute sawiin, an chhungkua leh fate tan, an veng leh an ram tana malsawmna ni zel turin a sawm a ni.

Nimina hun hmannaah hian hun khatnaah MHIP member chatuan ram pan tate sûnna hun urhsun taka hman a nih bakah MHIP Thuthlung sawirual a ni a, MHIP Gen. Hqrs, Serchhip Sub Hqrs YMA leh MUP bakah Joint VC aiawhte atanga thusawi tawi ngaih-thlak niin, kum 25 chhung chawl loa MHIP hruaitu lo ni tawhte hnenah ‘Chawi-mawina’ hlan a ni bawk.

MHIP Sub-Hqrs. Serchhip hi kum 1999-a din niin, an hnuaiah hian MHIP Block 3 – Tawitlang Block; Ramlai Block leh East Lungdar Block-te a awm a, Joint MHIP chu khaw 4 – Bungtlang, Thenzawl, East Lungdar leh North Vanlai-phai-ahte a ding bawk a, MHIP Sub-Hqrs. Serchhip hnuaiah hian MHIP Branch 82 awmin member 21,106 an awm mek a ni.

