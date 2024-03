Serchhip Sub-Hqrs. YMA zaipawl music video tlangzarh

Nizan dar 7:30 kha Serchhip Sub-Hqrs YMA Zaipawl Music Video siam thar, “Aw Zoram Nuam” tih chu Serchhip Sub-Hqrs YMA Conference Hall-ah mipui en leh ngaihthlak theih turin PC Vanlalluna, Vice President, Serchhip Sub-Hqrs YMA chuan a tlangzarh.

Music Video tlangzarh inkhawm hi Zaipawl Committee Chairman, F.Mal-sawmtluanga’n a kaihruai a, C.Lalneihkima, Secretary, Zaipawl Committee-in an hma lakna hrang hrangte sawiin, Lalthanpuia, Zaipawl Convener chuan Music Video an tlangzarh tak atana zaipawl an inbuatsaih dante ngaihthlak a ni bawk.

Video tlangzarhtu PC Vanlalluna chuan Sub-Hqrs YMA Zaipawlte chu Zoram mipuite hriata Serchhip Sub-Hqrs YMA-te hlangkaitu an ni tih sawiin, zaipawl tha nei thei tura Zaipawl Committee hruaitute hmalakna chu fakin, zaipawl member-te inpekna ropui a tihzia thu leh, zaipawl member nu leh pate pawh an fate YMA tana hun an pek theih nana remchang an siamsak thin-naah lawmthu a sawi bawk.

Hemi hnu hian Music Video thlirhona neih a ni a, zaithiam tak takte zai ngaihthlak niin, Zonunsanga Kawlni, Asst Secretary, Sub-Hqrs YMA, Zaipawl Committee-a OB Incharge ni bawk chuan lawmthu sawiin hun a khár a ni.

