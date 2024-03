Saphu kawr man chhuina kal zelah mi 2 jail-ah dahlût

EF&CC department Kolasib Division-ten saphu kawr 98kgs zet an man chungchang an chhuina kalzelah mi 2 mante chu thu zawhfiah an nih hnuah nimin tlai khan District Jail-ah dahluh an ni. Pakhat zawk hi sawrkar laipui Wildlife Crime Control Bureau te pawhin hun engemaw chen atanga an chhui tawh a ni bawk.

Saphu kawr hi tun thla March 5 zing khan Vairengte Forest leh Excise duty-ten Shillong atanga Aizawl pan sumo service ML10B 6858 atangin an man a, driver Laldaniela (29) s/o Ranjit, Happy Valley, Shillong chu man nghal a ni. Hemi case hi chhuizui niin hetiang lam sumdawnna lamah hian a zawmpuite chhui nghal a ni a, he thila inhnamhnawih nia hriat Lalzuithangi (41), Champhai leh Vanlalzawni (42), R.Lalbeiseia, Zemabawk, Aizawlte man an nih bakah Laltanpuia, Bethlehem Vengthlang, Aizawlte chu man an ni.

Kolasib DFO Margaret Lalram-chhani tarlan danin Lalzuithangi hi Wildlife Crime Control Bureau, Govt. of India-te pawhin hun engemaw chen atanga an lo chhui tawh a ni a, a zawmpui sapel mi (Poacher) atanga inhnamhnawihho pawh an man kim thawkhat tawh a. Mizoram atanga Burma-ah a zawmpui chhui zui a ni a, amah hi evidence tha tawk nena man tuma an veh lai a ni. “Keini case-ah remchang la-in an rawn tel ve a, nimin lamah magistrate te pawh an rawn hmu a ni. Guwahati Jail-a tâng mek Rindiki Teronpi, Karbi Anglong, Assam nen Sakei Vun, a ruh leh Saphu kawr hmangtea sumdawngin an thawkdun tawh thin,” a ti.

Forest ten an chhui ber hi March 14, 2024 khan Shillong-ah Vairengte leh Kolasib RO leh staff-te bakah Meghalaya Forest Dept.-te tangkawp chuan an man a, March 16, 2024 khan Kolasib thlenpuiin Aizawl atanga an man Laltanpuia pawh Kolasib thlenpui a ni bawk. An pathum hian Forest custody-ah darkar 96 kawl niin thu zawhfiah an ni a, Laltanpuia hi inhnamhnawihna hmuh a nih loh vangin chhuah ni mahse Lalzuithangi leh Vanlalzawni te erawh District Jail-ah dahluh an ni. Tarlan tawh angin Saphu kawr hi an hralhna rate-ah Kg khat `35,000 te a tling hial thin a ni.

