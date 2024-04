Miss Mizoram thlannaa District aiawha tel tur inbuatsaihna tur hlân

Serchhip District MJA chuan ZONET TV leh MJA-te tanghoin Miss Mizoram 2024 thlanna an neih tura Serchhip District aiawhtu tur atana an thlan R.Vanlalawmpuii hnenah a inbuatsaihna atan nimin chawhma inkhawm ban khan an chenna In Khawtetlang ah kalchilhin Rs.10,000/- an hlan.

April ni 4–26, 2024 chhunga ZONET-in Miss Mizoram 2024 thlanna an kalpui turah Serchhip District aiawh turin MJA, Serchhip District chuan R.Vanlalawmpuii hi thlangin, Nilaini zan khan Lalnun-mawii, MIS, DIPRO, Ser-chhip chuan Lalro Digital Studio-ah Serchhip District aiawha tel tur a nih thu hi a puang chhuak a, Serchhip District Miss Title a hlan nghal a ni.

R.Vanlalawmpuii hi R.Lalhlimpuia leh H.Lalduhzuali-te fa a ni a, Feet 5’5-a sang niin, a rih zawng hi 55kgs a ni a, New Serchhip Khawtetlang-ah an chhungkuain an cheng a, Govt. Serchhip College-ah BA (Edn.) 5th sem. zirlai a ni.

Miss Mizoram 2024 thlang tur hian District tinah District MJA-te chu an District aiawh tur Miss thlantir an ni a, hei bakah hian Aizawlah a duh apiang tel theih turin Open Audition neih a ni a, April ni 4-ah District tin atanga Miss thlen chhuah leh Open Audition atanga thlan chhuahte hian Briefing leh Shooting neiin bul an tan ang a, hemi hnu hian thil hrang hrang zirtir an ni ang a, inelna hrang hrang an nei bawk ang a, April ni 26-ah Grand Finale neih a ni ang.

Share this: Facebook

X



Like this: Like Loading...

Related