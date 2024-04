Parliament-ah Kristian MP a tam thei ang an thut a ngai:K.Vanlalvena

Kumin Lok Sabha inthlanpui lo awm tura Mizo National Front (MNF) Party Candidate leh Rajya Sabha member ni lai K.Vanlalvena chuan Parliament-ah Hindu kulmuk hlangin ro an rel lohna turin Kristian MP a tam thei ang an thut a ngai tih a sawi.

Ningani zing khan K. Vanlalvena hian Serchhip Press Club-ah thuthar thehdarhtute kâwmin, NDA chu Congress leh an thawhpuite intelkhawmna UPA paihthla tura din a ni sawiin, MNF pawh NDA dintu zingah a tel tih a sawi a, hetihlai hian NDA party lian ber BJP nen erawh idealogy hrang hrang-ah an inmil loh thu leh inmawngzawmna an neih dawn loh thu a sawi a, India ramah Hindu Nationalism a lian zel a, chu chu BJP-in politics khelh nan an hmang a, NDA chhunga BJP hmalakna avangin Kristianna a chêp tih chu amah pawh a taka hretu a nih thu a sawi a, BJP chak chho zelah a hlanga sawrkar siam theihna khawp MP an neih leh ngei hmel tih sawiin, Hindu kulmuk hlangin ro an rel lohna tur leh, ram rorelna inpuiah hnam hnufual leh sakhaw tenau tan sakhaw zalenna awm turin Kristian MP a tam thei an thut a ngai tih a sawi.

K.Vanlalvena chuan Rajya Sabha leh Lok Sabha-a MP 800 chuang awmkhawm zingah Myanmar atanga Zohnahthlak unau raltlante thawnkir tura sawr-kar laipui thupek dodalna thu leh Manipur-a Kristian biak in 300 chuang hâl a nih chungchang auchhuahpuitu awmchhun chu amah chiah a ni tih a sawi a, sakhaw zalenna tia NDA lama a thu bei thintute zingah he’ng thu auchhuah-pui hi an awm ve lo tih a sawiin, Tribal MP inti ngat a nih avanga hei aia nasa zawk chêt pawh a la ngaih theih avanga India ram rorelna sâng-ah a la thut ve a tul a tih a sawi a, Rajya Sabha a chhuahsan chuan ZPM-in Rajya Sabha MP an neih nghal dawn tho avangin, Mizoram, Mizo Hnam leh Mizo sakhua humhim tura a hmalakna zau zawka a chhunzawm theih nan amah vote turin mipuite a ngen a ni.

Tawng chungchangah Language Translator hman a nih avangin Parliament-a tlangau turin vai tawng leh saptawng thiam tak nih kher a tul loh thu te, MP a nih chhunga Parliament Attendance tha tak a neih thu te, vawk hri avanga vawk thi ralna (compensation) a sawi chhuah thute a sawi a, MP fâng maiin central leh state sawrkar telloin development tam tak khawih theih a nih loh thute sawiin, state sawrkar lai chu Mizoram hmasawnna tura theihtawpa thawhpui a tum thu a sawi.

Affidavit chungchanga tunhnaia an beihnaah chungchangah kum 2020 leh 2023 MP Election laiin Aizawlah in hmun a neih loh thu leh, duhsaka sawrkarin Lungmual-a in hmun an pek chu Ukil-ten a hlut zawng an ziah mai thu te, hlutna sâng tak nei – Kuhva hmun a neih ve thute sawiin, MP Fund a hman dik lohna a awm a hriat loh thute a sawi bawk.

K.Vanlalvena chuan Serchhip chu Zawlpui leilet buh thar tamna hmunpui nei a nih thu leh, Mizorama buh chingtute tan central sawr-karin ‘Minimum Support price’ a pek theih thu te, Mizoramah ‘Rice Mill’ lian bun theih a nih dante sawiin, ram, hnam leh sakhaw tan hnathawh kawr hâktir leh turin mipuite a sawm a ni.

Thuthar thehdarhtute a kawmnaah hian K.Vanlal-vena hi MNF Vice President Dr. R.Lalthangliana leh MNF Media & Publicity Board Chairman J.Mal-sawmzuala Vanchhawng bakah Serchhip MNF East Block hruaituten an tawiawm a, Ningani zing vek khan Serchhip Bazar tualah street neiin, Thenzawl leh Sialsukahte Campaign beih-pui a thlak chhunzawm bawk.

