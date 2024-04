Mizoram Synod hi vaibelchhe 25 Income Tax hovin an thing mek niin kan hria:Lal Thanzara

Mizoram Pradesh Congress Committee (MPCC) chuan Ningani khan Lok Sabha MP inthlan Campaign beihpui an thlak tan a, MPCC president Lal Thanzara chuan BJP sawrkar hnuaiah hnam tlem zawk leh sakhaw tlem zawk betute an him lo tih sawiin, “Tun tum MP inthlan tur hi keini Mizo Kristiante tana hun pawimawh ber a ni” a ti a, “Mizoram Synod pawh vaibelchhe 25 Income Tax hovin an \hing mek niin kan hria a, heng te hi tunhma a awm ngailo a ni,” a ti.

Campaign beihpui hawnna Aizawl Vanapa Hall-ah neihah hian Lal Thanzara chuan “Heng thil dik lo, khaweng pawh zah lova chetna hi tunhma in a la awm ngailo a. Kejriwal an man chungchagnah te pawh USA leh Germany te pawh an tawng chhuak hial a ni. Hetih lai hian kan rama rorel lai mek ZPM leh MNF Party te chuan NDA a tel an inchuh ta emaw tihtur a thu thang te hi thil zahthlak tak a ni. Kan ram, kan hnam, kan sakhua a him loh chuan hmasawnna eng ang pawh nei mah ila a him lo anih tih kan hriat a ngai a ni,” a ti bawk.

MPCC Official Candidate Lalbiakzama chuan, kum 1947-a zalenna neia India a lo pian khan India hma hun chu kawng hnihah a innghat a, pakhatin sakhaw pakhat vulhlen an duh laiin, Hnam Pa tia sawi tak Mahatma Gandhi kaihhruai chuan India ram chhunga hnam chi hrang hrang, sakhaw biak chi hrang hrangte him leh zalen taka an awm theih nan Danpui an lo duang ta zawk a ni, a ti a, an elpui BJP-te thil tum ber chu Hindu sakhaw vulh lena mi dang nêk chêp a nih thu sawiin, an theih ang angin India Dânpui pawh sawi danglam zel an tum niin a sawi.

MPCC Campaign Chairman Lalnunmawia Chuaungo kaihhruaiah hian MPCC Campaign beihpui hawnna inkhawma tel mipuite chuan lungrual takin resolution an pass a, an resolution pass zingah chuan ‘India ram Democracy bulthut Indian Constitution-in mipuite zalenna min pêk (right to Freedom) min paih bosak mektu leh Pathian ram zauhna tura mission field-a rawngbawlna kawnga nasa taka harsatna min siamsaktu Central-a BJP leh a tanrualpui Party te NDA sawrkar hi paihthlak a nih theih nan Congress Party chuan theih-tawp kan chhuah dawn a, keini Mizo, hnam tlem leh hnufualte chimral hlauhnawma min dahtu BJP hi engti kawng mahin kan thawhpui dawn lova, kan dodal zel dawn’ tihte a tel.

