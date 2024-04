Silai ken chhuah khapna thupek tichhuak

David Lalthantluanga, IAS, District Magistrate, Serchhip District chuan thuchhuah siamin Lok Sabha inthlanpui neih turah inthlanna muanawm leh felfai tak a awm theih nan Serchhip District chhungah mi tumahin Election puan a nih hnuah silai an keng chhuak tur a ni lo tih thupek a tichhuak a, he thupek hi thupek chhuah ni, March ni 22, 2024 atanga thla hnih chhung a huam dawn a ni.

He Thupek tih chak leh zualna atan District Level Screening Committee chuan Serchhip District chhunga khua panga (5) thlang chhuakin, chung khuaa Silai neitute zingah Silai tung tur Serchhip SP-in a thlang chhuak ang a, silai tung tura thlan chhuahte chuan thupek chhuah ni a\anga kar khat chhungin an awmna hnaih ber Police Stationah an silaite an tung tur a ni a ti a, thupek zawm lote chu Section 188 IPC hmanga hrem theih an ni a, thupek hian dan kengkawhtu te, Sipai leh Police te a huam lo ang.

