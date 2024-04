ZPM sawrkar enchhin a hun ve tawh tih hriat nan Pathianin ZPM thli a tlehtir a ni:Zoramthanga

Ningani khan Mizo National Front (MNF), Tuichang North Block chuan Khawzawl Vengthara Mizo Hnam Runah Lok Sabha Inthlanpui Campaign beihpui an thlak tan a, MNF Gen. Hqrs. President Zoram-thanga chuan he hun hi hmanpui in, Zoramthanga chuan Inthlanpuiah tling ve ngei tura an inngaih laia an tling zo ta lo chu tu thiam loh mah a nih loh thusawiin, Pathian remruat ve reng a ni a, ZPM sawrkar enchhin a hun ve tawh tih hriat nan Pathianin ZPM thli a tlehtir a ni, a ti.

Zoramthanga chuan MP inthlan hmachhawn mekah MNF-in NDA a zawm chu mi tam takin beih nan an hman leh a rin thu sawiin, Zoramthanga chuan NDA-a an tel chung pawhin Mizoram tana tha lo BJP policy-te chu na taka an do zel zawk avangin NDA atanga chhuak tura duh bertute chu BJP an ni zawk, a ti a. NDA rorelna sânga Mizo hnam tana tha lo thutchilha bei turin MNF chuan NDA a chhuahsan duh lo zawk niin a sawi a. NDA-ah hian Mizoram leh hnam humhalh nan an kal zel tur thu a sawi.

Zoramthanga chuan, “Mizoram MP awm tawhah K.Vanlalvena tluka Mizoram mipuiin an thlamuanpui hi an awm lo. Kan MP candidate Pu K.Vanlalvena chu fak hranpa ngailo leh Zoram mipuiin an hmelhriat sa ani tlat. Assam ramri buaiah kan thlamuanpui a, CAB leh UCC a do hlawhtling bawk. Chutah Manipur raltlan leh Myanmar raltlante tan Parliament-ah huaisen takin a au chhuak a, Mizoram tan chuan a theihtawp tak meuh meuh a chhuah tih chu Zoram mipui pawn kan thlamuanpui danah a lang chiang hle,” a ti bawk.



Khawzawla Campaign hawnna hunah hian Dy. Chief Minister hlui Tawnluia, Home Minister hlui Lalchamliana leh MLA Ramthan-mawia-te pawhin thu an sawi a ni.

