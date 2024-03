Chak zawka ruihhlo do a nih theih nan END thawktute transfer dân anga kalpui tum

Excise & Narcotics Department Minister Lalnghinglova Hmar chuan chak zawka ruihhlo do a nih theihna turin Excise & Narcotics Department hnathawkte transfer dân anga kalpui tura hma lak mek niin a sawi.



Nimina House-a zawhna chhângin Lalnghinglova chuan tunah hian department chhungah transfer & posting tih mek a ni a, mi 80 an transfer tawh a ti a, hei hi chak lehzual zawka ruihhlo an do theihna tura tih niin, an department dân ang thlapin an ti a, MLA zingah sawipui pawh awm mahse tun dinhmunah chuan transfer ngaite an transfer phawt a, Minister emaw, officer-te transfer ni lovin dânin a sawi angin an kal niin a sawi.



Manual-a a inziah angin Inspector chu District khatah kum 5 aia rei a awm thiang lo a, Sub-Station-ah kum 2 aia rei a awm thei lo a, Sub-Inspector chu kum 3 thleng awm theih niin, engemaw thil bikah chuan kum 4 tih a ni a, ASI leh a hnuai lam zawng chu hmun khatah kum 5 aia rei an awm thei lo a, engemaw thil bik a nih chuan a nihna chiang takin ziakin dah tur tih a awm niin a sawi.



Lalnghinglova Hmar chuan ruihhlo do turin hmun khata awm rei lutuk a tha loa a hriat thu a sawi a, hmun khata an awm rei lutuk chuan an man turate nen an innêl hman thei a ti a, zawi zawia insiksawi a ni a, an transfer-te chu rinhlelhna avanga transfer an ni lo a ti.



Excise minister chuan, ruihhlo dona kawngah sawrkarin a theih ang angin hma a la tih a sawi a. Excise minister tarlan danin, ruihhlo dona danpui kengkawhtu, Excise & Narcotics Deparment thawktute chu fuih thar an ni a, an hmanraw neih leh an thiamna/theihna tangkai zawka hmangin fuih an ni.

District tinah ruihhlo dotu bik tur Narcotic Cell tihchangtlun bakah district thar pathum – Saitual, Khawzawl, Hnahthialahte pawh station din tura hmalak mek a ni.



Kohhran thalai hruaitute nen ruihhlo do ho dan tur sawiin inrawn-khawmna neih a ni. Central YMA Executive Committee nen ruihhlo do ho dan tur sawiin inkawmhona neih a ni a. Hnathawktu lak belh leh hmanruate thuam tha tura hmalak mek a ni bawk.



Manipur buaina avangin Mizoram kaltlanga ruihhlo tawlh a tam nia a lan thu Excise & Narcotics Minister chuan a sawi a, mahse, beihpui thlâk avangin tual chhung chu a ziaawm deuh niin a lang a ti a, Mizorama ruihhlo dinhmun dik tak sawi a harsa a, ruihhlo dona kawnga tha thawh nasa, CYMA Kumpuan Committee member-te sawidanin ruihhlo man a sâng hret a, a vâng hret an ti a, man tur awm lo nge man tam chu hlawhtlinna tih pawh hriatthiam a harsa a ti a, man tawh atanga en chuan a rem lo tih a chiang a, hetiang zât man a nih chuan man loh pawh thahnem tak a awm dawn a, sawrkarin theihtawp a chhuah a, tlawmngai pawl leh Kohhrante nen tantlan a ngai a, ruihhlo do turin mitin tantlân a ngai a ni a ti.

Minister chuan zawh belhna a chhannaah tun dinhmunah sawrkarin zu zawrh tumna a neih hriat a nih loh thu house a hrilh bawk.

