Saphu kawr 98 kgs. man

Environment, Forest & Climate Change Department Kolasib Division chuan dân lova lakluh Saphu kawr 98kgs leh a phurtu an man.



Kolasib DFO Margaret Lalramchhani sawidanin saphu kawrte hi phai lam atanga Sumo service ML10B 6858 hmanga phurhluh a ni a, nimin zing dar 5:30 khan Vairengte Excise Checkgate-ah an bungruate enfiah a nih hian saphu kawr an phur tih hriat a ni a, Forest department hotute hriattir an nih hnuah Excise department chuan Kolasib DFO Office thleng an rawn chhawm (escort) chho a ni.



Sumo khalhtu Daniala (29), Cachar chuan Shillong leh Aizawl inkar service thin a nih thu leh a thilphurhte chu Happy Valley, Shillong-a Sumo counter atanga a phurh thu a sawi a, counter nghaktute hian vawksa sarep tia sawiin, Aizawl sumo counter-a dah turin an hrilh niin a sawi.



Driver chuan a hmain a thianten an bum tawh a, zu a lo phurh tawh vangin tun tumah hian Aizawl-ah court a ngaih vanga bungruate chu rawn phur chho a nih thu a sawi a, saphu kawr bakah bungraw dang Sofa nen Rs. 6,000 hlawh turin a phur ta niin a sawi. A thilphurh chu vawksa rep tia an sawi bak engnge a nih hre turin a en lo a, an bungrua phurh hrim hrim an en ngai lo tih a sawi bawk a ni. Kolasib DFO chuan a rûka kuhva phurh hluar chuan kalkawng pawh a ti tam a, hei hian anmahni lam pawh harsatna a siam nasa tih a sawi. Ramdang atangin dân lova tawlhruk Burma teak-te leh ramsa leh sava chi hrang hrangte a lo thleng leh nawlh thin a ti a, tun tuma Saphu kawr an man chu a vaiin 98kgs a nih thu leh an hralhna rateah Kg khat 35,000 te a nih thu sawiin, dân angin hma an la zui nghal dawn tih a sawi.

