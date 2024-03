Zirlaite tan Waste to Art/Craft Com-petition cum Exhibition buatsaih

Mizoram Pollution Control Board leh District Education Officer, Serchhip tangkawpin an buatsaih hmanrua/bungraw chhia, hman duh tawh loh paih mai tawh tur atanga thil tangkai siam chhuaha inelna leh entirsiakna, Waste to Art/ Craft Competition cum Exhibition, 2024 chu nimin khan Presbyterian English School, Serchhip Assembly Hall-ah neih a ni.



District pum huap he Competition cum Exhibition-ah hian Lawmawma, DEO, Serchhip chu khuallian a ni a, Competition hi Category pahnihah then niin, Category-I (Cl-I to VIII) leh Category-II (Cl-IX to XII)-a then niin, lawmman dawngtute chu:

Category-I (Cl-1 to VIII)

Vanrempuia, PES, Serchhip Malsawmhlui, PES, Serchhip Zomuanpuia, CMS, Serchhip

Category-II (Cl-IX to XII)

C.Rosangpuii, Govt. PCR H/S Zodinpuii, Govt. JM H/S Vanlalhmangaihi, Govt. JM H/S

Lawmman pakhatna hian Pawisa fai Rs. 5,000/-, pahnihnain Rs. 3,000/- leh pathumna-in Rs. 1,000/- bakah a tel zawng zawngin Consolation prize an dawng bawk a ni.

Share this: Facebook

X



Like this: Like Loading...

Related