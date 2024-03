ZPM Serchhip Block leh Thalai hruaituten Agri. Minister an kâwm

By

ZPM Serchhip Block Thalai chuan March ni 1-a Chapchar Kût, Serchhip Sports Complex-a hmannaa Kût Pa, Agri. Minister PC Vanlalruata chu hun hman zawhah PWD IB-ah ZPM Serchhip Block hruaitute leh Block Thalai Hruaitute’n Minister hi kâwmin, kut hnathawktute mamawh hrang hrangte thlenin an sawipui tih an tarlang.



ZPM Serchhip Block Thalai chuan thuchhuah an siamah chuan Minister hnenah hian IFAD atanga sum lo kal – Chawm Kai atanga Thinglubul Zau kawng siamna tur PCC flooring chu a rang lama siam a nih theihna tura hma laksak tur an ngen thu thlenin, Minister hian hma lak thuai a nih tur thu a sawi a, Zawlpui zau FMC-in Buh vuakna khawl an dil pawh pêk a tum thu leh tangkai tak hmang turin a duhsak thu a sawi bawk.



ZPM Block hruaitute leh |halai hruaitute hnenah hian kut hnathawktute tan theihtawp chhuah a inhuam thu sawiin, project liante siam a, amah hriattir zel turin a hrilh tih tarlangin, “Agriculture Minister fel tak leh kut hnathawktute hmakhaw ngaitu kan nei hi lawmawm kan ti hle,” an ti.

