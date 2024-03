MHIP Sub-Hqrs. Serchhipin pian pun inzirtir tura hmalak rawtna pawm

By

MHIP Sub-Hqrs. Serchhip Conference vawi 12-na chu nimin khan New Serchhip YMA Hall-ah neih niin, Mizote chimrala kan awm lohna tura pian pun inzirtir uar tura hmalak rawtna an pawm.

Nimina MHIP Sub-Hqrs. YMA Conference hi hun thumah then a ni a, hun khatna an president Lian-thangi, kaihruaia hmanah H.Rotluangi, Executive Member-in hunserh hmangin, Secretary Report leh Treasurer Report ngaihthlak a ni a, Lalhmunthangi, Treasurer-in kum 2024 – 2025 Budget Estimate atana a pharh Rs.214600 pawm a ni.

Hun hnihnaah Rorel inkhawm hmangin, an thurel zingah “Mizo hnam chimrala kan awm loh nan pian pun inzirtir uar tura hmalak ni rawh se’ tih |awitlang Block atanga lut chu General Headquarters-ah kal zel turin pawm a ni a, “Puipunnaah hmeichhiaten puanbih uar tura inzirtir nise” tih E.Lungdar Block atanga lut te, “Inneihnaah Puanchei bih tura hmalak ni rawh se” tih Serchhip Vengchung Branch atanga lut te chu pawm a ni a, “Sub-Hqrs. in MHIP Office kan neih theih nan a hmun ngaihtuah nise’ tih IOC Branch atanga lût chu hma lak mek a nih thu leh an hmalak chinte inhrilhfiah a ni.

Rorel Inkhawm neih zawh hian Sub-Hqrs. YMA, Serchhip hruaitute kaih-hruaina-in kum 2024-2026 chhunga an hruaitu turte thlan a ni a, President-ahLianthangi, Vice President-ah Lalhmunsangi, Secretary-ah Angeli Marhmingliani, Asst. Secretary-ah H.Lalhlimpuii, Treasurer-ah V.Lalngilneii leh Fin. Secretary-ah H.Rosangi-te thlan chhuah an ni.

MHIP Sub-Hqrs. Serchhip hnuaiah hian Block pathum – Tawitlang, Ramlai leh E.Lungdar-te an awm a, Joint MHIP pali – N.Van-laiphai, E.Lungdar, Bungtlang leh Ramlai-te an awm bawk a, Branch 82 awmin, member zawng zawng hi 21,106 an ni mek a ni.

MHIP Sub-Hqrs. Serchhip hi kum 1999 khan din a ni a, kumin hi kum 25 an tlin champha (Silver Jubilee) a ni a, vawiin hian Serchhip Auditorium-ah a lawmna hun hman a ni dawn a, hetah hian Lalnunmawii MIS, Deputy Director I&PR Deptt. chuan khuallian niin hun a hmanpui ang a, Lalliani, General Secretary, MHIP Gen-Hqrs. chu khual-zahawm a ni bawk ang.

Share this: Facebook

X



Like this: Like Loading...

Related