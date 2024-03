DGP-in state dang registration lirthei, a bikin car veivak tam lutuk veiawm a ti

Director General of Police (DGP) Anil Shukla chuan nimin khan Kolasib tlawhin, SP office conference hall-ah Kolasib District chhunga Police-te a kawm a, he hunah hian DGP chuan Assam leh state dang Registration nei lirthei, a bik in Car vei vak tam lutuk chu veiawm a tih thu leh heng lirtheite hian Zu leh Ruihhlo leh thil dang an phur em tih dan bawhchhe si loa check thin turin DGP chuan Police-te a chah.

Anil Shukla hian Mizorama DGP hna a chelh hnuah Kolasib SP office leh Police hmun a tlawh vawi khatna a nih thu a sawi a, Kolasib District chu Mizoram mipui nitin mamawh lakluhna kawngpuiin a paltlang a nih avangin a pawimawh thu sawiin, bungrua chi hrang hrang a luh rualin Zu, Ruihhlo leh thil dang thalo pawh a luh tel avangin Police-te thawhrim a ngaih bik thu a sawi.

DGP chuan Mizoram chu Zu khapna State a nih avangin Zu leh ruihhlo leh thil dang thalo a luh loh nan uluk leh zuala duty a tul thu a sawi a, Police duty zingah dan pel a che an awm thu complaint an dawng thin chu pawi a tih thu sawiin, tun hnaia Vairengte Police Checkgate a thil thleng chu in siam that nan hmangin, dân bawhchhe nawn tawhlo turin a chah a, a thawhpui Police-te chungah Action lâk hrehawm a tih thu leh hrem ngaia awmlo turin Police kalkhawmte chu a chah a ni.

DGP chuan kawngpuia tlan thin lirthei enkawltute hnen atangin Police nilo; pawl thenkhatten sum leh thil dang an khawn thin nia sawi awm chu tireh turin SP-in thuchhuah siam a tul thu a sawi.

He hunah hian Kolasib SP David H.Lalthangliana chuan Kolasib District chhunga Police Station hrang hrang leh DEF dinhmun a sawifiah a, Kolasib District Police-in chak zawka hna an thawh theihna tura an mamawh hrang hrangte DGP hnenah hian a thlen nghal a, SP hi Addl SP C.Lalsawta leh thawktu dangten an tawiawm a ni.

DGP-hoa SP Conference Hall-a an inkawm zawh hian DGP chuan SP office chamber-ah Kolasib District MJA hruaitute kawmin, MJA hruaitute hian Kolasib District chhunga Police indaih lohna leh Police chetvelna atana lirthei an indaih loh thu an thlen a. DGP chuan Mizoramah hun rei tak Police lâk belh a nih tawh loh thu sawiin, pension-a chhuak an awm reng bakah a then an thih avangin Police indaih lohna chu a nasat telh telh thu a sawi.

