Cooperative Society Registrar-in District Office a tlawh

Ningani zing khan Lalremsanga, MCS, Registar Co-operative Society chuan Serchhipa Co-operative Society Office chu tlawhin, L.Lalzidingi, Serchhip District Co-operative Officer leh a thawhpuite bakah Serchhipa Co-operative Society hruaitu thenkhatten an lo dawngsawng.

L.Lalzidingi kaihhruaia inkawmhona tawi neihah Lalremsanga chuan Registar hna a chelh hnuah Serchhip District chu a tlawh hmasak ber a nih thu a sawi a, Co-operative Society chu ram hmasawnna hnuk pawimawh berte zinga mi a nih thu te, hman tangkai thiam chuan chhungkua leh khawtlang tana chaw bel tha tak a nih thute a sawi a, sawrkar flagship programme – Hand holding policy kalpui turah Co-operative Society chu sawrkar kutke pawimawh turte zinga mi an nih thute sawiin, mi fel leh taima society member-te puih mai chu sawrkar policy a nih thute a sawi bawk.

He hunah hian Serchhip Mizofed Manager Vanlal-malsawma Vuangtu chuan an hnathawh leh hmalakna-te sawiin, Serchhipah Petrol Pump siamna tur a phalna (permit) hmu mai thei din-hmunah an awm mek thu leh Pump hmun tur pawh chak taka an dap mek thu a sawi.

Mizoram Co-opertive Apex Bank (MCAB) Ser-chhip Branch Manager Lalnunthara pawhin Ser-chhip Apex Bank dinhmun sawiin, Account Holder mi 5000 vel an awm mek thu sawiin, N.Vanlaiphaiah Apex Bank Branch thar hawn tum a nih thu a sawi bawk.

Serchhip P&E Venga Serchhip District Co-operative Office-ah hian tun dinhmunah Co-operative Society 115 inziak lut tawhin, thawktu (Staff) 7 an awm,mek a ni.

Share this: Facebook

X



Like this: Like Loading...

Related