Sawrkar laipuiin MGNREGA hlawh tihpunna tur tichhuak

Sawrkar laipui chuan kum 2024-2025 chhunga Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA) hlawh tihpunna tur hriattirna a tichhuak.

MGNREGA hlawh sanna ber hi Haryana leh Sikkim-a Panchayat pathumah niin, ni khatah Rs. 374/- hlawh tura tihpun a ni a, a dawtte chu Goa-ah Rs.358/-, Karnataka-ah Rs. 349/-, Kerala-ah 346/- leh Punjab ah Rs. 322/-te a ni a, hlawh tlemna ber hi Nagaland-ah Rs.234/- a ni a, Mizoramah chuan Rs.266/- a ni dawn a, Union Rural Development Ministry chuan hlawh thar hi April ni 1 atanga hman tan tur a nih thu a tarlang bawk a ni.

MNREGA hlawh ennawn hnuhnun ber hi nikum March thla kha a ni.

