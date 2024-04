4 Lane kawngpui laih tura ram neituten inthlan boycott tintuah

Vairengte leh Sairang inkar kawngpui, 4 Lane laih tura ram neitu intelkhawmte chuan an ram, in leh lo, huan thlaite kum 3 chuang sawrkarin khawih che thei loa a siam avang leh tun thlenga an harsatna chinfelsak an la nih loh avangin April ni 15 thleng sawrkar nghah an tum a, a tul dan a zirin Lok Sabha MP inthlan lo awm tur chu boycott thlenga hmalak an tum thu an sawi.

Nimin khan Vairengte to Sairang inkara sawrkar laipuiin 4 Lane kawngpui a laihna tura ram neitu intelkhawm, 4 Lane Land Owners Association hruai-tuten Aizawl Press Club-ah thuthar thehdarhtute kawmin an hruaitu, James Vanlalringa chuan kum 3 hma lamah an ram kutthlak thei loin an ram chu sawrkarin a tihsak vek tawh a, tun thlenga chinfel theih loh a awm ringawt chu hriatthiam har an tih thu a sawi a, kawngpui laih tura ram neitu chu mi 1700 chuang an nih thu sawiin, April ni 15, karleh Thawhtanni hmaa chinfelsak an nih loh chuan MP inthlanpui boycott an tum tih an sawi a ni.

Ram neitute chuan an ram laksak turin an ti lo a, sawrkarin dân angin a laksak zawk tih an sawi, 4 Lane ram lak chu kum 2019 atanga endik tan a nih hnuah kum 2021-ah dân angin ram lakfel a ni tawh a, Forest Department-in Roadside Reserved Forest (RFF) nia a chhal avanga High Court-a a thlen chu Court-in RRF dan a thiah bakah, sawrkar pawhin Forest Department ram a nih loh thu a pawm tawh hnuah Forest Department-in an la pawm lo chu an hriatthiam loh thu an sawi a, he buaina chingfel tura thuchhuah tawh tun thlenga la chinfel loh chu a rang thei ang bera chinfel an phût tih an sawi bawk.

