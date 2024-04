District hrang hrangah Home Voting kalpui mek

Lok Sabha inthlan lo awm tur atan inbuatsaihna kalpui zelah hmun hrang hrangah in lama Postal Ballot hmanga vote thlak (Home voting) kalpui mek a ni.

Vote thlak tura Polling Station pan thei lo kum 85 chunglam leh Vohbik (PwD) Disability certificate neite tan mahni in luma vote an thlâk theihna tur ruahman hi Mizoram hmun hrang hrangah kalpui mek a ni a, Aizawl District-ah chuan Home voting hi nimin atanga neih tan a ni a, Nilaini thleng in lama vote thlak hi kalpui tur a ni a, Aizawl District bikah hian in lama vote thlak tur hi mi 874 niin chung zinga 54 chu pianphunga rualbanlo (PwD) an ni a, mi 820 te chu kum 85 chunglam an ni.

In lama vote thlak hi Lunglei District ah chuan karkalta khan kalpui a ni a, Home Voting kalpui tur hian Saiha leh Palak Assembly Segment-a kal turin Polling Official-te Siaha Bawrhsap pisa tual atangin nimin zing khan an chhuak a, heng bialah te hian kum upa 137 leh Vohbik mi 40 ten In lama vote thlak turin an dil a, nimin leh vawiinah heng mite tan hian vote thlakna hun siamsak an ni dawn a ni.

Lawngtlai District ah pawh Assembly bial pathumah nimin atang khan Inlama vote thlak ngai ten Postal ballot hmangin vote an thlak tan a, In lama vote thlak tur te vote thlaktir turin Tuichawng leh Lawngtlai West bialah Mobile Polling Team pakhat ve ve leh Lawngtlai East bialah Mobile Polling Team pahnih siam a ni a, heng Mobile Polling Team-te hian nimin atang khan Lawngtlai District chhunga kum upa leh vohbik mahni In lama vote thlak turte chu an inah kalchilhin postal ballot hmangin vote an thlaktir a, Home voting hi tun thla ni 13 thlenga kalpui tura ruahman a ni.

Saitual District-ah nimin atang khan Home Voting tan a ni a, hemi atan hian Polling Party te chu an kalna hlat dan azirin nimin zing dar 5 atang khan DC Office tual atangin an chhuak a, Home Voting hmanga vote thlak tur hi Saitual District huam chhung Assembly bial pathum Chalfilh, Tawi leh Lengteng-ah mi 194 chhinchhiah niin hriat theih chinah vote thlak upa ber chu kum 100 mi, Zadenga, NE Khawdungsei-II a mi a ni.

Mizoram CEO in a tarlan danin, Vohbik leh kum upa vote nei zingah in lama Vote thlak dil chu PwD mi 270 leh kum 85 chung lam mi 1824 an ni.

