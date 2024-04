Taxation Department-in kum 2023 – 2024 chhungin chhiah cheng vbc. 1112.58 lalût

Mizoram sawrkar hnuaia Taxation Department chuan kum 2023-24 chhungin chhiah cheng vaibelchhe 1112.58 a la lut a, Department-in revenue a hmuhna hrang hrangte hi GST, Mizoram VAT leh Profession Tax-te an ni.

Taxation department-in chhiah a lakluh zingah hian GST atangin revenue lût a sâng ber a, Mizoram VAT hnuaiah hian GST hnuaia lût ve lo petroleum product hrang hrang atangin chhiah lâk a ni bawk a, Profession Tax hi dân ang taka eizawnna neite hnen atangin an sum lâkluh mila lâk thin a ni bawk.

Taxation department-in chhiah a lakluh dan hi GST atang hian cheng vaibelchhe 970.25 lakluh niin, VAT atangin cheng vaibelchhe 125.93 leh Professional Tax atangin cheng vaibelchhe 16.37 a lalut a, heng bakah hian GST hman a nih hmaa Entertainment Tax atanga chhiah ba lut Rs. 30,000 leh, Firms & Societies registration fee Rs. 2,19,370/-te a tel bawk a ni.



Mizoram sawrkarin kum 2023-24 chhunga Taxation Department revenue lakkhawm tura a bituk chu B.E.-ah cheng vaibelchhe 1000 a ni a, hei hi R.E-ah cheng vaibelchhe 1098.50-a tihsan a ni a, Taxation Department hian an (R.E.) target hi cheng vaibelchhe 14.08-a khûmin, cheng vaibelchhe 1112.58 an la lut a ni.

Kum tinin Taxation Department revenue collection hi a pung chho zel a, kum 2023 – 2024 chhunga an thawhchhuah a punna hi za zelah 9 (9%) a ni a, Mizoram chhunga GST lo luhna lian tham tak pakhat chu sawrkar hnuaia Works Contract hnate hi an ni a, tun hnaiah SASCI leh PMGSY hnuaia Works Contract thawhna bill contractor-te hnenah pêk chhuah a tlem avangin GST revenue collection hi engemawchen a nghawng a. Mahse hei hi chu contactor-ten bill an lâk huna pung chho leh mai tur a ni tih Taxation Department chuan an tarlang a, GST tax revenue hi bungrua hralh leh service hralhna atanga lût a nih avangin sumdawngten an inhralh that leh that lohah te, contractor-ten bill an lâk leh lâk loahte a innghat a ni.

Kum 5 chhunga chhiah pun chhoh dan

2019-2020 vbc. 667.28 2020-2021 vbc. 677.83 2021-2022 vbc. 894.75 2022-2023 vbc.1020.66 2023-2024 vbc.1112.58

