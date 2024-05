Alcaraz-a’n Last 16 thleng

Madrid Open khelh mekah champion lai Carlos Alcaraz chuan Thiago Seyboth Wild paltlangin last 16 a thleng.

World number 3 Alcaraz hian Seynoth Wild hi straight set, 6-3, 6-3-in a paltlang a, second seed Alcaraz hi kum 2022 leh 2023 khan he hmunah hian a lo champion tawh a ni.

kum 20 mi, Alcaraz hian German 23rd seed Jan-Lennard Struff a hmachhawn leh dawn a, kum 2023 final-a a lo hmachhawn tawh kha a ni.

7th seed Andrey Rublev chuan 27th seed Alejandro Davidovich Fokina lakah 7-6 (12-10), 6-4-in hnehna a chang a, eight seed Hubert Hurkacz pawh Daniel Altmaier lakah 6-4, 7-6 (7-2)-in hnehna a chang bawk.

Hmeichhe lamah \um hnih champion tawh, second seed Aryna Sabalenka chuan darkar 2 leh minute 29 chhungin unseeded American Robin Montgometry lakah 6-1, 6-7 (5-7), 6-4-in hnehna a chang hram a, Danielle Collins a hmachhawn leh dawn a, Collins hian Jaqueline Cristian chu 3-6, 6-4, 6-1-in a hneh a ni,

Kar kaltaa Stuttgart Open title latu fourth seed Elena Sabalenka pawhin Mayar Sherif laka 6-1, 6-4-a hnehna changin fourth round a thleng a, unseeded Sara Bajlek a hmachhawn leh dawn a, hetihlai hian Wimbledon champion Marketa Vondrousova chu a tla a, Russian kum 16 mi Mirra Adreeva lakah 7-5, 6-1-in a tlawm a ni.

