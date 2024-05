Monaco chak loh vangin Ligue 1-ah PSG champion

Chawlhni zana Ligue 1-a Monaco-in 3-2-a Lyon an hneh loh avangin Paris St-Germain chuan a zawna a kum thumna atan Ligue 1 title an la leh ta.

Ligue 1-ah hian hmahruaitu PSG ûmtu ber chu Monaco an ni a, game 3 khelh tur la awm mahse Chawlhni zana Monaco an chak loh avang hian PSG hi point 12-a hma hruai fâlin tute tan mah ûmphak theih an ni ta lo a ni.

PSG hian Inrinni zan khan title chawi theihna chance hi an lo nei tawh a, Inrinni zan khan chak se chuan title an chawi thei tawh tur a ni a, mahse tla thei dinhmuna ding Le Havre nen an in-draw avangin anmahni kutzalah an champion ta lo a ni.

Hei hi PSG-in League 1 title tum 12 an lakna niin, kum 11 kalta chhunga tum 10 an champion-na a ni ta bawk a ni.

Tunah chuan Luis Enrique naute hian a vawi khatna atana Champions League trophy chawi turin an insawrbing thei dawn ta a, May ni 2 khian semi-final-ah Borussia Dortmund an hmachhawn dawn a ni.

