BJP hi democracy kalphung neksawra khingpuite bei thintu an ni:Lalnunmawia Chuaungo

SERCHHIP: Mizoram Pradesh Congress Committee (MPCC) Vice President Lalnunmawia Chuaungo chuan, BJP chu dân kalphung pangngai bak Democary kalphung nêksawra khingpuite bei thintu an ni, a ti.

Inrinni-a Serchhip Press Club-a Serchhipa thuthar lakhawmtute a kawmnaah Lalnunmawia Chuaungo chuan India rama Democracy tundin zelna atana pawimawh chu tun MP election hi a ni tih Mizo mipuiten lo hria se a duh thu a sawi a, India ramah Democracy a hnungtawlh mek thu te, NDA thlawptu BJP sawrkarin a power hman-sual (abuse) mek thu te, an chak leh theih nan hmanraw thianghimlo pawh nasa taka an hman duh thute sawiin, central-a an opponent lian ber Congress Party-te pawh Income tax leh Penalty nen cheng vbc. 210 chawitir ngiata uchuak taka an beih mek thu te, Income Tax return file tlai avanga Congress bank account 11 che theiloa siam (freeze) a nih thute sawiin, AAP party sawrkar chak tak hruaitu leh Delhi Chief Minister nimek Arvind Kejriwal pawh MP election vuakvet-ah anmahni dolêt theilo tura dikhlel taka puh a, jail-ah dah a nih thute a sawi bawk.

Lalnumnawia chuan dik leh thianghlim (Free & Fair) taka kumin MP inthlan-pui hi BJP Party chuan hmachhawn an huphurh thu sawiin, loneituten minimum support price chungchang-ah an thlai thar chhuahna tur atana nasa taka an insenso laia a hralhna rate (market) a hniam tlat reng si chu hrehawm tia anmahni an intihhlum (Suicide) phah hial thu sawiin, Modi-a vote bank lian ber India rama loneitute (Farmers)-te chu BJP sawrkar lakah an beidawng em em tawh a ni a ti a, chubak-ah ram economics chawi-kanna tura India ram thalaite hna tha leh thawh tur tam zawk siamsak intiamtu BJP sawrkar lakah thalaite hna neilo (Un-employment) 65% an la awm chu India rama thalaite BJP sawrkar lakah hian an beidawng chho tan mek a ni a ti bawk.

Heng bakah hian BJP party chu sakhaw zalenna dodaltu, India rama Hindu sakhua tundin tum tlattu an nih thu sawiin, India ram hmun thenkhatah Hindu firfiakte avanga dân pangngaia Pathian biakna pawh kalpui ngam tawhlo an tam thu te, dan anga Police Station-a report pawhin awmzia a neih thui thin loh thute a sawi bawk.

Lalnunmawia chuan Central-a BJP tha tichakna tithuanawp tur chuan INC MP Candidate Lalbiakzama chu Mizo mipuiten kan vote theuh a ngai a ni tiin, Lalbiakzama chu Mizopa dik tak mi inngaitlawm leh rilru tha, mi huaisen a nih thu sawiin, ramri buai leh ECI leh Mizoram mipuite inkara ngaihdan inan loh chungchang te, Mizote tana tha tur thilah chuan pen khat pawha hnungtawlh ngailo mi a nih thu te, lehkha chhiar tam leh bright a nih thu te, Aizawl SP a nih laia intan Aizawl khawpui pawh ‘Silent City’ ti hiala an phuah chu Lalbiakzama sulhnu a nih thu leh Mizo zingah UN Peace Keeping Force-ah hial tel pha a nih thu a sawi bawk.

Lalnunmawia chuan K. Vanlalvena chungchang pawh sawiin, Rajya Sabha (RS)-a thusawi vetu nih ringawt aiin, enge kan sawi chhuah? tih a pawimawh zawk a, politic puarpawlengah nilo, a tak rama kan luh a hun tawh a ni tiin, Mizoram aiawha sawrkar laipui dawr tur atan sawrkar kalphung engkim hria Lalbiakzama vote turin mipuite a sawm bawk.

Thuthar lakhawmtute a kawmnaah hian Lalnunmawia hi MPCC Hqrs hruaitute leh MPCC Serchhip Block hruaituten an tawiawm a ni.

