ZPM-in Central-ah zawm emaw do emaw nei dawn lo

Chief Minister Lalduhoma chuan ZPM chuan sawrkar laipui zawm emaw do emaw an nei dawn lo tih a sawi.

Nizan hmasa khan Chief Minister, Serchhip bialtu MLA ni bawk hian Lok Sabha MP inthlanna lo awm turah ZPM party worker-te nen Vantawng Group YMA Run, Thenzawl Bazar Vengah inkawmhona hun a hmang a, he hunah hian Chief Minister chuan thu sawiin, ZPM chuan sawrkar laipui zawm emaw do emaw an nei dawn lo tih sawiin, a pawng a puia Delhi sawrkar an do loh tur thu leh, thlâwp theihna leh puihna awm chin zawng zawngah an thlâwp tur thu sawiin, ram leh sakhaw tana him lo chinah erawh huaisen takin an dodal dawn a, tun thla 4 chhung sawr-karna an kalpui tawhah cheng vaibelchhe engemaw-zat an hmu tawh tih sawiin, sawrkar laipuia sawrkarna chelhtute pawl zu nih kher emaw, lehlam pawl nih kher a tul lo a, Central-a pawl hnih lian pui pui, NDA leh INDIA bloc awm mekah a khawi lamah mah an tang dawn lo a, ram leh sakhaw tana pawi thei an tih dawna dodal thei tura zalen taka awm chu a tha ber nia an hriat thu a sawi a, Lok Sabha MP atan Mizoram mipuiin duhtaka an thlan tlin sawrkar lai nen tha taka thawkho thei tur, sawrkar thlâwptu thlan tlin a \ul thu a sawi bawk.

