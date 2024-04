MP inthlanpui neih tur atan training buatsaih chho mek

Lok Sabha MP inthlan neih tur atan Inrinni khan Serchhip DC Meeting Hall-ah Serchhip District-a MP inthlanpui kalpui tur buai-puitu turte hnena zirtirna petu tur (master trainer)-te leh, Assembly Constituency pathumna in lama vote thlak kalpuitu turte hnenah inzirtirna buatsaih a ni.

Inrinnia Master trainer-te tana training buatsaihah hian Election Officer Gaston Vanlalhriatpuia chuan Serchhip District Level leh District chhunga Assembly Constituency pathuma inthlan buaipuitute hnena zirtirna pe tur Masters Trainer-te chu an hriattur leh tihtur pawimawh hrang hrangte a hrilhfiah a, April ni 9 & 10-ah Serchhip District chhung Assembly Constituency pathuma inthlan buaipuitu – Polling Party-te tan Training neih a ni dawn tih sawiin, Election Commission of India-in inkaihhruaina a duan hrang hrangte an zirho a ni bawk.

Inrinni chawhnu khan DC meeting hall-ah vek hian MP inthlanpui neih tura kum 85 chung lam leh vohbik (PwD)-ten anmahni in lum ngei atanga vote an thlak ve vek theihna tura ruahmanna – Home Voting kalpuitu tur District chhung Assembly Cosntituency pathum (Serchhip, Tuikum leh Hrangturzo AC)-a PO, PRO leh APRO-te tan Home Voting atan a an hriat tur leh tih tur pawimawh hrang hrangte inhrilhhriatna hun hman a ni bawk.

Home voting hi April ni 11–13, 2024 chhung hian Serchhip District chhung Assembly Constituency pathumahte kalpui tura ruahman niin, in lama vote thlak dil kum upa leh vohbikte chu an chenna inah kalchilhin vote thlaktir an ni dawn a ni.

