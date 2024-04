Chelsea-in Everton an sawp; Chelsea boss a lungawi lo

Thawhtanni zan Premier League-ah Chelsea chuan 6-0-in Everton an sawp a, he match-ah hian Chelsea midfielder Cole Palmer chuan goal 4 zet a thun a, a goal thun hnuhnung ber hi penalty spot atanga a khung a ni a, he penalty per dawna Chelsea player-ten penalty pet an inchuhnaah an boss Mauricio Pochettino a lawm lo hle.

He match-ah hian tan atanga minute 29 chhungin Chelsea hian kum 21 mi, Palmer goal thum thun hmangin 3-0-in hma an hruai hman a, second half-ah Nicolas Jackson-a’n Chelsea tan goal a thun belh a, Chelsea penalty hlawhchhuah chu Chelsea player-ten pet an inchuh hnuah Palmer chuan goal-ah chantirin, minute 90-ah bench atanga lut Alfie Gilchrist chuan Chelsea tana a goal hmasa ber thunin 6-0-in Chelsea hian hnehna an chang a ni.

Inkhelh zawhah Chelsea boss Pochettino chuan penalty an pet dawna inchuhna awm chuan a barakhaih tih sawiin, a player-te chu khatianga che nawn tawh lo turin a vaukhan lawk nghal a ni.

Chelsea-in penalty an hlawhchhuah khan pet an inchuhnaah Chelsea player panga zet an inhnamhnawih a, Malo Gusto hnen atanga ball laksakin, Noni Madueke leh Jackson-ten an inchuh a, Thiago Silva rawn inrawlhin, Jackson a kalsawn a, captain Conor Gallagher chuan Madueke hi panin ball chu Palmer hnena pe turin a hrilh a, Madueke hian lo pe duh lo mahse Gallagher hian ball chu chuhsakin Palmer hnenah hian a pe a, Palmer hian a per goal zui ta a, Pochettino chuan player zawng zawngin Palmer hi penalty pet tura ruat a nih thu an hria tih sawiin, professional ni tura inzir an mamawh thu a sawi bawk.

Palmer hian Premier League-a penalty \um 9 a pet tawhah a la pet goal vek a ni.

Share this: Facebook

X



Like this: Like Loading...

Related