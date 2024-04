Myanmar-a Oil leh bungraw thawhluh titawp turin ngên

Central Young Lai Association (CYLA) Kumpuan Committee chuan Myanmar-a Oil leh bungrua thawnlut thinte chu an thil tih tawpsan turin an ngên.

Tunhnai chhoah Lawngtlai District chhung leh District pawn lam atangin Lawngtlai District paltlangin Petrol leh Diesel bakah eichawp thil chi hrang hrangte chu Myanmar ram chhung, Rakhine State lamah tam tham tak phurhluh thin a ni a, hemi chung-changah hian April ni 15 khan Central YLA Office-ah CYLA Kumpuan Committee kaihhruainain District Legal Metrology, LADC Revenue Department leh Lawngtlai District Consumer Protection Association-ten Joint Meeting an nei a, meeting-ah hian Lawngtlai town chhunga Petrol pump 4 bakah Bungtlang South atanga Petrol leh Diesel thahnem tak Myanmar lamah phurhluh thin a nih vanga mipuiten harsatna an tawh chungchang sawi chhuakin, he thil thleng hi an ngaimawh thu sawiin, DCSO Lawngtlai leh Lawngtlai DC hnenah mipuite tawrhna a thlen loh nan hma la tura ngen nise an ti a, nitin eichawp mamawh hrang hrang tam tham tak Myanmar lama nitin phurhluh thin vanga mipui tawrhna thleng palh thei nia an hriat thu pawh sawiin, thuneituten hma la thuai se an duh thu an sawi bawk.

Hemi chungchangah hian nimin khan Central YLA Kumpuan Committee chuan ngenna siamin, thenawm rama oil leh bungrua thawnluh chu mipui himna leh khawsak phungah harsatna a thlen palh theih avangin nimin atang khan tiamchin awm loin Myanmar-a Oil leh bungrua thawnlut thinte chu tawpsan turin an ngên a ni.

