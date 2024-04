Football thuthang (08.04.2024)

@ West Ham-a loan-a khel mek, Manchester City England midfielder kum 28 mi, Kalvin Phillips chu kumin nipuia Fulham lakluh tum zinga pakhat a ni. (Football Transfers)

@ Hetihrual hian Phillips hi an khaw club Leeds United-in a man atana £30m-£40m vel sen an inhuam chuan Leeds lam hi a zawm zawk mai thei. (Football Insider)

@ Manchester City chuan Spain midfielder Rodri, 27, chu a career pumpui an hnena a hman theih nan a hlawh tihpunsak an duh. (Mirror)

@ Arsenal leh Chelsea-te chuan Viktor Gyokeres chu an ngaihven a, mahse Sporting Lisbon chuan Sweden striker kum 25 mi manah hian euro 100m (£85.8m) aia tlem chu an pawm dawn lo a ni. (Pedro Sepulveda)

@ Atletico Madrid chuan Fulham Brazilian midfielder Andreas Pereira, 28, chu an ngaihven. (Sky Sports)

@ Manchester United thuneitute chuan an manager Erik ten Hag hmalam hun tura thuthlukna siam turin season tawp hun an nghak rih dawn. (Times)

@ Manchester United hian Bologna coach Thiago Motta chu Ten Hag thlaktu tur hian an ngaihven. (Gazzetta dello Sport)

@ Liverpool chuan England right-back kum 25 mi Trent Alexander-Arnold chu contract thar chungchangah an dawr. (Football Insider)

@ Sevilla chuan an tana goal thun tam ber Youssef En-Nesyri, 26, hralh dan an melh dawn a, Morocco striker hi Premier League club engemawzatin lakluh an tum lai mek a ni. (Marca)

