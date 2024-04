Thla 3 chhungin heroin kh 38 leh gram 360 man tawh

Mizoram Police leh Excise and Narcotics department thawktute chuan kumin January ni 1 leh March ni 31 inkar (thla 3) chhung khan heroin kg 38 leh gram 360 an man.

Police Chief Public Relations Officer leh IGP (Headquarters) ni bawk Lalbiakthanga Khiangte sawidanin thla 3 kal ta chhung khan Police-in heroin kg. 19 leh gram 790 bakah Methamphetamine kg 27 leh gram 277 an man a, Ganja (cannabis) pawh kg. 27 leh gram 200 an man bawk a ni. Ruihhlo a inhnamhnawihte lakah thubuai 92 ziahluh a ni a, mihring 120 man an ni bawk a ni. Kumin chhunga an ruihhlo man, heroin, methamphetamine leh ganja te hi tualchhungah cheng vaibelchhe 10.60 chuang hu a ni. Hetih lai hian hemi hun chhung vek hian Excise and Narcotics department chuan heroin kg. 18 leh gram 570 an man a. Police leh Excise & Narcotics department-te heroin man belhkhawm hi kg 38 leh gram 360 a tling. Excise & Narcotics department hnathawkte hian hemi hun chhung hian methamphetamine kg. 106 leh gram 648 an man bawk a, Police-te man nena belhkhawm chuan Methamphetamine man hi kg. 133 leh gram 925 zet a ni.

Hetih lai hian Excise and Narcotics department-in an chhinchhiah dan chuan tun thla thum kal ta chhung khan Mizoramah ruihhlo hman sual avangin mi 12 an thi tawh a, an vai hian heroin leh damdawi dang tihpawlh vanga thi an ni a, thi zinga 10 hi mipa niin 2 chu hmeichhia an ni.

Share this: Facebook

X



Like this: Like Loading...

Related