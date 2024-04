Ruah, rial leh thliin an chenna in a tihchhiatsakte chhawmdawlna’n cheng nuai 450 pe chhuak tawh

Mizoram sawrkar chuan tunhnaia ruah, rial leh thliin chênna in a tihchhiatsakte chhawm-dawlna’n State Disaster Relief Fund (SDRF) atangin cheng nuai 450 a pe chhuak tawh.

March 31 leh April 2 inkar khan ruahsur, thli tleh leh rial tla avangin Mizoram hmun hrang hrangah chenna in 2,646 a chhia a, chenna in chhia 2,646 zinga 335 chu luahzui tlak lohin a chhe vek a, 2,311 chu a chhe vek lo thung. Thli, ruah leh rial tla avang hian mi pakhatin nunna a chân a, mi 5 an hliam a an zinga pakhat chu State Referral Hospital-ah enkawl mek a ni.

Chenna in chhiate chhawmdawl thuai an nih theihna atan SDRF nodal department Disaster Management & Rehabilitation (DMR) department chuan hma an la nghal a, DMR minister K.Sapdanga hoin April 1 khan official-te an thukhawm a. Chhiatna tuarte chhawmdawlna atan SDRF fund atangin hmanhmawh takin rangva leh silpauline lei nghal tur a tih a nih angin thupek siam nghal a ni. Rangva hi engemawzat a lo thleng tawh a, hei bakah hian DC-te’n SDRF fund an kawl sa theuh atangin hmanhmawh takin a theih ang angin chhiatna tawkte hnenah tanpuina an lo pe chhuak mek zel bawk a ni.

DMR department chuan SDRF fund pawh hi a bik takin a dil belh nghal a, Finance department chuan April 4 khan a pe chhuak a. District bawrhsap-te hnenah a rang lama pe chhuak turin hmalak nghal niin, Inrinni khan District bawrhsap zawng zawng hnenah pek fel a ni a, District Bawrhsapte hnena sum pek chhuah hi chhawm-dawlna (respond & relief) atan cheng nuai 225 leh (thil tihchhiah lakchhuah leh sakthat lehna (recovery & re-construction) atan cheng nuai 225 a belkhawmin cheng nuai 450 a ni.

District bawrhsap 11-te hnena sum pek chhuah zingah Aizawl district pek tam ber a ni a, cheng nuai 100 pek a ni a, Lunglei district-in dawtin cheng nuai 50 pek a ni a, Kolasib, Champhai, Serchhip, leh Saitual district-te chu cheng nuai 40 theuh pek an ni a, Lawngtlai, Mamit, Khawzawl leh Hnahthial district-te cheng nuai 30 theuh pe-in Siaha district chu nuai 20 pek a ni.

