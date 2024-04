Football thuthang (10.4.2024)

By

@ Saudi Pro League club Al-Ittihad chuan kumin nipuia Liverpool leh Egypt forward kum 31 mi, Mohamed Salah chu £70m-a lei dil tumin an inbuatsaih. (Talksport)

@ Chelsea chuan transfer window inhawn hmain Athletic Bilbao Spain forward kum 21 mi, Nico Williams chu £43m-a lei tura tihchian lâwk an duh. (Football Insider)

@ Manchester City chuan West Ham Brazil midfielder kum 26 mi, Lucas Paqueta chu kumin nipui thlen hmaa inremna neihpui an duh. (Foot Mercato)

@ Liverpool chuan Sporting Lisbon manager Ruben Amorim chu Jurgen Klopp thlaktu turin kum 3 daih tur contract an zawrh. (Pedro Sepulveda)

@ West Ham, Liverpool, Tottenham leh AC Milan-te chuan Fulham defender kum 26 mi, Tosin Adarabioyo chu an duh a, kumin nipuiah a contract a hmang zo dawn a ni. (Guardian)

@ Chelsea chuan Athletico Paranaense Brazilian goalkeeper Bento, 24, chu an ngaihven lo a, hetihlai hian Inter Milan chuan Premier League club dangte nen Bento hi an inchuh hmel. (Gazetto dello Sport)

@ Borussia Dortmund chuan PSV Eindhoven Belgium winger kum 20 mi, Johan Bakayoko chu an ngaihven a, Burnley leh Brentford-te pawhin lakluh an tum a ni. (Voetbal International)

@ Paris St-Germain chuan Barcelona leh Spain midfielder Gavi, 19, chuan release clause euro 1bn lai nei mahse kumin nipuiah chuan lakluh an tumna chu tawpsan mai an la tum lo. (L’Equipe)

