Supreme Court thlengin a tul ang zelin kal kan tum:Lalduhoma, Chief Minister

ZPM leader, Chief Minister Lalduhoma chuan sawrkar hmasa MNF-in Kolkata khawpui, Ballygunge road-a Mizoram House an hralh ngawt mai kha a pawi takzet a, Zoram mipuite rilru a na hle tih sawiin, anni chuan hralh an phal lo tih a sawi a, neih belh aia neihsa tiral zawnga an khawsa chu a mak hle a, High Court-ah thiam chang lo mahse, Mizoram mipuite tan Court sâng zawk Supreme Court thlengin a tul angin zelin kal an tum a, a tawp an thleng dawn tih a sawi a ni.

Saikawrdai tlangdunga Lok Sabha MP inthlan lo awm tura campaign beihpui a thlaknaah he thu hi sawiin, Lalduhoma chuan Ballygunge road Kolkata-a Mizoram House awmna chu khawpui laili a ni a, hmun hla zawk Salt Lake leh New Town hmun pan pha ve lo miharsa zawkte tan chuan a hlu tak zet a ni, a ti a, khawpui lailia awm a nih avangin MNF sawrkarin an hralhna man pawh a sâng hle a, cheng vbc 38 chuang zet niin a tirah chuan a hralhna atangin hmun dangah a aia tha zawk tur Mizoram House sak kha sawi a awm a, mahse hetiang lam bawhzuina reng reng a awm ta lo a, a hralh ringawtah hmanhmawh deuha nawrna a awm a ni ber. MNF sawrkarin cheng vbc 38 chuanga an hralhnaah MoU atanga a lan danin clause pahnih laiah cancel leh theihna a awm a, mahse file-te an zirchian hnuah Sale Deed an la ziahpui loh avang leh a neitu thar hmanga registration tih a la awm lo bawk nen an cancel thei ta a. Mahse High Court-ah a leituten an khing a, tun dinhmunah Mizoram sawrkar leh mipuiten thiam loh an chang lailawk a ni ta ber mai. Mizoram House leitu Excel Vincom Pvt Ltd. phenah hian tute emaw chu an thu niin a lang a, Mizoram rohlu, Kolkata khawpui laili a mi, heti em em maia hralh an châk hi a pawi takzet a ni,” a ti.

Lalduhoma chuan, “Ballygunge road-a Mizoram house hi kum 2019 khan sak that tura rauhsan a lo ni tawh a, a hnuah thiah zui a ni a. A sakna tur ruahmanna pawh awm vek tawh chu tihral tumin an hmanhlel ta zawk a. Damlo inenkawl ngai leh khualzin engemawzatin Kolkata an pan ruih ruih reng avangin neih thinglung khâwnga Kolkata pan ve hram hramte tan chuan thlenna tur a lungngaihthlâk ta hle a, Ballygunge-ah ngei hian tha zawk leh changtlung zawk Mizoram House neih kan mamawh takzet a ni.

Helai hmuna Building regulations an hmanlai hi G+3 (Ground Floor bakah chhawng thum) ni bawk mahse a bul lawkah pawh in chhawng sang tak tak a tam hle a, chhawng thum bakah chhawng hnih dang sak belh theihna DPR thar siamin West Bengal sawrkara an Housing Minister leh Municipal Mayor hnenah chhawng hnih dang sak phalsakna tur dila hmalak tum mek a nih laiin phur takin High Court-ah min khing ta a, Calcutta High Court thuthlukna vang hian MNF ho an lawm hle a ni. Ram leitu company ang maia hnehna hlado an lo chham ve chiam mai hi a zahthlak a, Mizo mipui min zah lohnaah kan ngai. A hmuna cheng leh hrechiangtu Kolkata Mizo mipui leh Mizo Welfare-te ngei pawhin House hralh hi pawi an tih thute thlenin thuchhuah an siam hial a. Mizoram House hralh hi Mizoram mipuite tan thil pawi tak a nih vangin ZPM Ministry -in a cancel hi Mizo mipui tan chuan a lawmawm takzet a, mahse Politics-a hamthatna lak tum anga min puhlet ta daih mai hi MNF tih awm tawkah kan ngai. Politics-a hamthatna lak tumnaa inpuh chi a ni lova, Mizoram mipui hamhatna tur zawk a nihzia mi â nileng lo chuan kan hrethiam vek a ni” a ti bawk.

