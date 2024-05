Football thuthang (29.4.2024)

Bayern Munich chuan nikum nipuia an lak theih loh tawh hnu Manchester City England defender kum 33 mi Kyle Walker chu lakluh leh tumin ruahmanna an siam mek. (Star)

@ Manchester United neitu pakhat Sir Jim Ratcliffe chuan super agent Jorge Mendes a hmu a, Mendes hi United-in lakluh an tum Benfica Portuguese midfielder kum 19 mi Joao Neves agent a ni bawk. (Mirror)

@ Crystal Palace chuan kumin nipuia Wolfsburg French centre-back kum 24 mi Maxence Lacroix lakluh tuma intlansiaknaah tel an tum. (Telegraph)

@ Liverpool chuan club ruhrel thlak ngaia manager dang lak ai chuan Arne Sloth chu an head coach atan an ruat dawn zawk. (Times)

@ West Ham chuan AC Milan-in inremna an neihpui \ep tawh nia sawi Wolves boss hlui Julen Lopetegui chu kumin nipuia David Moyes thlaka an manager atana an lakluh an beisei. (Guardian)

@ Barcelona chuan Argentina midfielder Guido Rodriguez, 30, chu La Liga-a an elpui club Real Betis atangin an lalutfel tep. (Sport)

@ Barcelona chuan Spanish centre-back kum 17 mi Pau Cubarasi chu contract thar ziahpui a, a release clause-ah euro 500m dahtel an tum a, hun rei zawk chelh thei turin ruahmanna an siam mek a ni. (AS)

@ Juventus chuan Italy forward Federico Chiesa, 26, leh Serbia striker Dusan Vlahovic, 24-te contract pawhsei tumin hma an la mek. (Rudy Galetti)

@ German goalkeeper Loris Karius, 30, chuan tun season tawpah free agent ni turin Newcastle a chhuahsan dawn. (Fabrizio Romano)

