Liverpool leh Villa beiseina a bo tan mek

Inrinni zan Premier League inkhelah Liverpool-in 2-2-a West Ham an draw avangin title an beiseina a bo tial tial a, hetihlai hian Aston Villa pawh Chelsea nen 2-2 bawka an in-draw avangin top 4 an beiseina a bo tan mek bawk.

Liverpool tan title beiseina a bo

London Stadium-a inkhelah hian Liverpool tan Andy Robertson chuan goal thunin, Liverpool goal dang hi West Ham player Alphonse Areola-a’n an lama a tih-goal a ni. West Ham tan hian Jarrod Bowen leh Michail Antonio-ten goal an thun bawk a, Liverpool-in point 3 an hlawhchhuah theih loh avang hian an inûm-pui Arsenal leh Manchester City-te aia game khel tam chungin point an hmu tlem a, game 35-ah point 75 an nei a, an chung chiaha awm City hian game 33-ah point 76 neiin, Arsenal-in game 34-ah point 77 an nei a ni.

Villa Top 4 beiseina a bo tan

Villa Park-a inkhelah hian inkhel tan atanga minute 4-na lekah Chelsea left-back Marc Cucurella chuan an lamah ti-goal-in Aston Villa-in hma an hruai a, first half tawp dawn minute 42-naah Morgan Rogers chuan Villa goal hnihna thunin, half time a nihin Aston Villa chuan 2-0-in hma an hruai.

Second half-ah Chelsea an rawn che tha chho ve a, minute 62-ah Noni Madueke chuan Chelsea si phurh a rul then a, hun tawp dawn minute 81-naah Conor Gallagher chuan Chelsea si phurh a rul zo a, 2-2 a ni.

Hun pek belh minute 95-ah Chelsea hian an chakna goal an thun emaw an ti a, Benoit Badiashile cross chu Axel Disasi chuan goal-ah a lo thun a, mahse VAR-a endik a nih hnuah Disasi goal thun tur siamsaktu Badiashile hian ball a cross hma-in Villa defender lakah a foul tih a nih avangin goal hi pawm a ni ta lo a. Hemi chungchangah hian Chelsea manager Mauricio Pochettino chuan video technology hian English Football a tichhia tiin a sawi hial.

Villa hian point 3 an hlawh loh avangin top 4-a awm theihna chance an nei chhe leh ta sawt a, khelh 35-ah point 67 ni tawhin palinaah la awm mek mahse an hnuai chiaha awm, Tottenham chu game 3-in an khel tlem zawk a, Spurs hi an chak vek a nih chuan Villa hi top 4-ah an awm pha lo thei a ni.

