By

Serchhip Town Pigery Co-operative Limited chuan Ningani zan khan MJA, Serchhip District kaihhruaina hnuaiah kum 2024-2028 chhunga an hruaitu turte an thlang a, Chairman-ah K.Remlalliana, Chanmari Veng; Vice Chairman-ah Lalrinzuali, AOC Veng; Secretary-ah F.Lalhruaitluanga, P&E Veng; Asst. Secretary-ah PC Lalromawia, Zozam; Treasurer-ah Liansangpuii, Hmar Veng leh Fin. Secretary-ah Lalbiakdika Sailo, AOC Veng-te an thlang a ni.

Share this: Facebook

X



Like this: Like Loading...

Related