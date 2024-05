Football thuthang (30.4.2024)

By

Crystal Palace chuan kumin nipuiah England defender £55m man Marc Guehi a chhuah an hlau a, Manchester United leh Arsenal-te chuan kum 23 mi hi an ngaihven a ni. (Times)

@ Nigeria striker Victor Osimhen chuan kumin nipuiah Napoli a chhuahsan dawn a, Chelsea leh PSG-te chu kum 25 mi kalna tura rin a ni. (Gazzetta)

@ Borussia Dortmund chuan Manchester United atanga loan-a an hawh England winger kum 24 mi, Jadon Sancho chu kumin nipuiah a ngheta lakluh an tum dawn. (Fabrizio Romano)

@ Liverpool chuan Saudi Arabia club-te atanga Egypt forward kum 31 mi Mohamed Salah lei dilna an dawn chu anmahni inthuam that nan hman an tum. (Football Insider)

@ Netherlands defender Lutsharel Geertruida, 23, chuan manager Arne Slot zuiin Feyenoord chhuahsanin Liverpool-ah a lut dawn a, Inrinni-a West Ham leh Liverpool-te 2-2-a an in-draw tum pawh khan stands-ah hmuh a ni. (Express)

@ Poland striker Robert Lewandowski, 35, chuan Saudi Arabian club-ten ngaihven viau mahse kumin nipuiah chuan Barcelona-a la châm zel a la tum. (Sport)

@ Juventus leh Roma-te chuan Arsenal midfielder Charlie Patino chu an ngaihven a, English kum 20 mi hi Swansea City-ah loan-in a khel a ni. (Calciomercato)

@ Everton chuan Financial Fair Play rules an bawhchhiat lohna atan English defender kum 21 mi Jarrad Branthwaite chu an hralh a ngai mai thei a, Manchester United lam a pan theih nan kawng a inhawng mek.

Share this: Facebook

X



Like this: Like Loading...

Related