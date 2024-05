Serchhip District KVK leh ATMA huaihawtin ‘Field Day’ hmang

Nimin khan ‘Tuipui Zau’ E.Lungdar ramah KVK Serchhip District leh ATMA Serchhip District-te huai-hawtin “Sunflower Technology” thupui hmangin ‘Field Day’ hman a ni.

He hunah hian E.Lung-dar Tuipui Zau a Nihawi chingtu mi 14-te leh Leng khua atanga Nihawi chin tum loneitu mi 20 telin, Kenny Zohmingliana, SMS (Agro-nomy) chuan zirtirna a pe a, Dr.T.Vanlalngurzauva, Senior Scientist & Head KVK Serchhip District leh ATMA, Serchhip District-ten kuthnathawktute fuih tharna hun an hmang a, Field Day chhimtute leh KVK Serchhip District Staff-ten Nihawi thar an seng chhunzawm nghal a ni.

Field Day hi loneitute, NGO-te leh a kaihhnawih state sawrkara line department-te tana buatsaih thin niin, thlai chin kawnga thiamna thar leh tha zawk a tak ngeia mita hmuha hriattir hi a tum berte zing a mi a nih bakah loneituten an chin chhunzawm ve theih nan leh a kaihhnawih state sawrkar line deptt.-ten sawrkar policy/scheme hmanga loneitu tam zawkte hnen an thlen theih nan ruahman thin a ni a, a hlawhtlinna pawh hmuh chhoh mek zel a ni.

Nihawi hi Sailam, Zawlpui leh E.Lungdarahte hlawhtling taka chin a ni tawh a ni.

KVK Serchhip District hian Agronomy Discipline hnuaiah kum 2016-17 atang khan Nihawi zirbing hna a kalpui tan a, khawchhak lam atang leh India ram hmun hrang hrang atangin a chi (Variety) thate lakhawmin Serchhip District leilung leh boruak mil tur leh a chin dan kalphung leh a enkawl dante leh a hriak sawr thlengin zirchianna a kalpui mek a ni.

