Gold medal late sum pe dawn

World Athletics chuan kumin Paris Olympic 2024 Games-ah athletics bikah gold medal latute hnenah pawisa fai an pek dawn thu an puang.

World Athletics chuan International Olympic Committee (IOC) in he Games atanga an sum hmuh chhuah atanga an pek tur pawisa chu gold medal latute hlawh atana hman then an tum thu sawiin, kumin Olympics-a athletics bika gold medal latute hnenah hian dollar 50,000 zel hlan an tum thu an puang a, hemi atan hian dollar mtd 2.4 an dah hrang tih an sawi. Olympics-ah hian medal latute

hian pawisa fai an dawng ngai lo a ni.

