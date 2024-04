MNF Thalaiten sawrkar hnathawkte hnena ngaihdam dil turin CM an phût

MNF Thalai, Mizo National Youth Front (MNYF) Headquarters chuan Mizoram Chief Minister Lalduhoma chuan Shillong a zinnaah Mizoram sawrkar hnathawkte a chhe thei ang berin a puh an ti a, pawl ang te, Association ang te, a Department pum angtea vawiinah hian min do let an tum mek a ni. A bik takin Police Department-ah chu chu a awm mek a ni, tih thu amah kawmtute hmaa a sawi chu mak an tih thu an sawi.



MNF Thalai chuan, “He thil hi thudiklo hmanga sawrkar hnathawkte puh chhiatna ni ngeia kan hriat avang leh, a thusawi hi Mizoram sawrkar hnathawkte hmai tibaltu a nih avangin kum 2024, April ni 18 (Ningani) hma ngeia Mizoram sawrkar hnathawkte chunga ngaihdam dil turin Chief Minister Pu Lalduhoma hi kan phût a ni,” an ti.



MNF Thalai chuan, “Hun reilote Chief Minister a nih chhungin Pu Lalduhoma hian Mizoram sawrkar hnathawkte diriam zawngin thu a sawi hnem tawh hle a. Assembly Budget session neih zawh takah pawh khan Mizoram Police-te chu nasa taka diriamin, Mizoram mipui hmaah Mizoram Police-te chu thlamuanpuitlak an nih loh thu uar takin a lo sawi tawh a, hetianga kan ram hruaitu lu berin a hnathawkte rilru tihnual thei zawnga thu a sawifo mai hian Mizoram sawrkar inrelbawlna kawngah ngawng thalo a nei ang tih kan hlauhpui hle a ni,” an ti bawk.

MNF Thalai chuan, “ZPM party hian sawrkarna an chan chuan Development Bank an din dawn thu leh chumi kaltlang chuan thalaite hnenah Loan pung awmlo chi an pêk dawn thu te, sawrkar chu a thlawna Guarantor-ah a tan dawn thu nasa takin an tlangaupui a. Sawrkarna fawng an vawnhnuah erawh chuan, ‘Mizoram Ceiling on Government Guarantees Act’ kan lo neih avangin Loan pung awmloa pêk leh a thlawna sawrkar guarantor-a tan chu tihhlawhtlin mai theih a ni lo, tiin Mizoram mipui leh thalaite an bum leh mek a ni,” an ti bawk.

Share this: Facebook

X



Like this: Like Loading...

Related