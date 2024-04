Heroin leh a neitua puh hmeichhia man

By

Nimin zing dar 9:30 vel khan Serchhip Excise & Narcotics leh Serchhip Sub-Hqrs YMA Anti-Drugs Squad tangkawpten Heroin leh a neitua puh hmeichhe pakhat an man.

Serchhip Excise & Narcotics leh SADS tangkawpte hian nimin zing dar 9:30 vel khan Chhiah-tlang Hmar Veng (Darzika Road peng)-ah Lalchhanhimi (47), Chhiahtlang Hmar Veng kut atangin Heroin 119.46gram (Hawng 10) an man a, damdawi leh a neitu hi Serchhipa Excise & Narcotics duty-te chuan la-in ND&PS Act hnuaiah thubuai ziahluh niin, nimin khan Court-ah hruai nghal a ni a, nimina damdawi man hlutzawng hi tualchhunga hralhna rate anga chhûtin Rs.3,50,000/- chuang man anga chhût a ni.

