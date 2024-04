Hmunphiah ba cheng nuai 54 pe thuai turin phût

Minister hlui leh MPCC star campaigner Zodintluanga Ralte chuan a bial hlui Marpara area-a Hmunphiah man ba cheng nuai 54 chuang la awm chu a rang thei ang bera pek a phût.

Lok Sabha MP thlan lo awm tur atana campaign-a feh chhuak mek Zodin-tluanga chuan nimina Marpara-a Congress Party mipuite hmaa thu a sawina-ah, Zodintluanga chuan a bial hlui Thorang bial chhunga Marpara khaw chhehvel khuaten ZPM sawrkar ruahman anga society dintir a, King Industry (Falkland Aizawl) hnenah hmunphiah an hralhtirna man, cheng nuai 54 chuang an la ba chu pawi a tih thu sawiin, hetiang a kuthnathawktu hmakhaw ngai tak anga lan tum a, mipui te bumna leh tihbeidawnna lian tak kalphungthar sawrkara hmuh tur a awm ta fo mai hi a pawi takzet a ni, a ti.

Zodintluanga chuan ZPM sawrkar duh dan angin, hmunphiah chingtu te chu Society dintir an ni, a ti a, kuthnathawktute hian an rintawk avangin, Society-ah hian Rs.100 chawiin an inziaklut a, King Industry hnuaiah hian Marpara chhehvel khua atangin, mimal leh chhungkua bakah a hlawma pete nen mi 269-ten hmunphiah hi an pe a, heng mite hnen atanga Hmunphiah a leina man hi King Industry hian cheng nuai 20 chauh a la pek thu leh cheng nuai 54 chuang a la bat sak thu a sawi a, Kalphungthar sawrkar hian kuthnathawktute hi an bâna kaih mai duhtawk lo a, an thawh rah a rang thei ang ber a an seng theihna tur a hma la turin ZPM sawrkar leh King Industry-te a phût tih a sawi bawk.

